За рік кількість українських мільйонерів зросла на 6,6 тисячі людей

В Україні впродовж року кількість мільйонерів зросла на 6,6 тисячі людей. Загалом доходи в понад мільйон гривень задекларували більш ніж 17 тисяч українців.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

За його словами, у 2024 році мільйонери задекларували дохід у 253,6 мільярда гривень. До сплати податків вони визначили 8,7 мільярда гривень.

Один із жителів Києва вказав рекордну суму своїх податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору — понад 4,6 мільярда гривень.

Загалом українці подали за 2024 рік понад 170 тисяч декларацій. Громадяни самостійно визначили до сплати ПДФО розміром 8,1 мільярда гривень, а також понад 1,5 мільярда гривень військового збору.

Найбільші суми задекларували жителі:

Києва — 156 мільярдів гривень;

Дніпропетровської області — майже 30 мільярдів гривень;

Львівської області — 18,2 мільярда гривень;

Київської області — 17,5 мільярда гривень.

А найбільші суми задекларованих доходів були такими:

іноземні доходи — 34,2 мільярда гривень;

спадщина та дарування — 13,6 мільярда гривень;

доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна — 6,8 мільярда гривень;

інвестиційні доходи — 4,9 мільярда гривень;

інші оподатковувані доходи — 4 мільярди грн;

доходи від здавання майна в оренду — 3,4 мільярда гривень.

Крім того, понад 53 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку й отримають 330 мільйонів гривень з бюджету. Якщо порівнювати з відповідним періодом 2024 року, це більше на 36 мільйонів гривень.

Станом на останні доступні дані (2023 рік), США залишаються країною з найбільшою кількістю мільйонерів у світі. За різними оцінками, у США налічується понад 24 мільйони мільйонерів, що становить близько 40% від загальної кількости мільйонерів у світі.