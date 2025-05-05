За рік кількість українських мільйонерів зросла на 6,6 тисячі людей

В Україні впродовж року кількість мільйонерів зросла на 6,6 тисячі людей. Загалом доходи в понад мільйон гривень задекларували більш ніж 17 тисяч українців.
Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.
За його словами, у 2024 році мільйонери задекларували дохід у 253,6 мільярда гривень. До сплати податків вони визначили 8,7 мільярда гривень.
Один із жителів Києва вказав рекордну суму своїх податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору — понад 4,6 мільярда гривень.
Загалом українці подали за 2024 рік понад 170 тисяч декларацій. Громадяни самостійно визначили до сплати ПДФО розміром 8,1 мільярда гривень, а також понад 1,5 мільярда гривень військового збору.
Найбільші суми задекларували жителі:
- Києва — 156 мільярдів гривень;
- Дніпропетровської області — майже 30 мільярдів гривень;
- Львівської області — 18,2 мільярда гривень;
- Київської області — 17,5 мільярда гривень.
А найбільші суми задекларованих доходів були такими:
- іноземні доходи — 34,2 мільярда гривень;
- спадщина та дарування — 13,6 мільярда гривень;
- доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна — 6,8 мільярда гривень;
- інвестиційні доходи — 4,9 мільярда гривень;
- інші оподатковувані доходи — 4 мільярди грн;
- доходи від здавання майна в оренду — 3,4 мільярда гривень.
Крім того, понад 53 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку й отримають 330 мільйонів гривень з бюджету. Якщо порівнювати з відповідним періодом 2024 року, це більше на 36 мільйонів гривень.
Станом на останні доступні дані (2023 рік), США залишаються країною з найбільшою кількістю мільйонерів у світі. За різними оцінками, у США налічується понад 24 мільйони мільйонерів, що становить близько 40% від загальної кількости мільйонерів у світі.