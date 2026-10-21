Держфінмоніторинг викрив схему масштабного ухилення продавців секонд-хенду від сплати податків

Державна служба фінансового моніторингу викрила схему масштабного ухилення продавців секонд-хенду від сплати податків через дроблення бізнесу. Про це повідомила пресслужба відомства.

"Проаналізувавши фінансові операції та інформацію, отриману від банку, ми встановили: з початку 2026 року на рахунки 477 ФОП надійшло понад 923 млн грн. Переважно це оплати еквайрингом від громадян за вживаний одяг. Усі ці підприємці пов'язані з однією мережею", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, далі кошти переважно спрямовували на рахунки юридичних осіб як оплату «за одяг, що був у користуванні». Ці компанії фактично є транзитерами: за великих оборотів декларують мінімальний прибуток. Ще понад 156 млн грн пішли на сплату податків та обготівкування.

У Держфінмоніторигу наголошують, що мета схеми - зменшити податкове навантаження на юридичних осіб, зокрема з ПДВ і податку на прибуток, штучно перенести прибутки на ФОП, які сплачують податки за нижчими ставками, та перевести безготівкові кошти в готівку.

Відповідні матеріали передано правоохоронцям.

Як повідомляли ЗМІ, від початку 2026 року Державна податкова служба виявила понад 500 брендів і торговельних марок з ознаками штучного дроблення бізнесу. За попередніми оцінками, можливі втрати держбюджету через ухилення від сплати податків становлять щонайменше 1,7 млрд грн.