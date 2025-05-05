Чиновник Святошинської РДА піде під суд за розтрату коштів на ремонт школи

Керівника управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації обвинувачують у розтраті бюджетних коштів під час ремонту вентиляційної системи однієї зі шкіл. Його справу скеровано до суду.

За даними ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури, через дії посадовця бюджету було завдано збитків на суму понад 600 тисяч гривень.

Інцидент стався у жовтні 2021 року, коли між Управлінням освіти та підрядною організацією уклали договір на ремонт на понад 3 млн гривень. Слідство встановило, що обвинувачений погодив підряднику необґрунтовано завищені ціни на матеріали для робіт, не провівши належного аналізу ринкових цін та ще до отримання експертного висновку щодо кошторису.

Такі дії призвели до значної переплати з бюджетних коштів.

За вчинене обвинуваченому загрожує до шести років позбавлення волі.

Варто додати, що обвинувальний акт стосовно керівника приватної фірми, яка виконувала ці ремонтні роботи, було скеровано до суду раніше – у серпні 2024 року.

Матеріали справи базуються на даних Київської міської прокуратури.