Бій Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита та ймовірний результат

Після офіційного оголошення об'єднавчого бою між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа букмекери оцінили шанси боксерів здобути перемогу.

Аналітики вважають українського боксера фаворитом цього поєдинку. На перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,20. Виграш британця – 4,85.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 25,00.

Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Усика нокаутом – 1,80. Тріумф Олександра суддівським рішенням – 2,55.

Дострокова перемога Дюбуа оцінюється коефіцієнтом 8,50. Успіх Даніеля за очками – 12,00.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.