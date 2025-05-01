Завдяки Макрону та Стармеру Трамп змінив ставлення до Зеленського і риторику щодо Путіна

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доклали чимало зусиль, щоб змусити президента США Дональда Трампа зменшити тиск на Володимира Зеленського і спрямувати частину свого гніву на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише Politico з посиланням на джерела в європейських урядах.

Видання зазначає, що Стармер та Макрон зосередилися на тому, щоб змусити Трампа послабити ставлення до Зеленського та спрямувати частину свого гніву на Путіна, використовуючи аргумент, що російський президент виставляє Трампа дурнем.

"Публічна критика президента США на адресу Путіна дозволила дипломатам у Лондоні та Парижі стримано стиснути кулаки від задоволення – їхні зусилля протягом останніх трьох місяців, схоже, почали приносити плоди", – йдеться в матеріалі.

Один колишній посол Великої Британії сказав, що Зеленському "явно вдалося вплинути на мислення Трампа" в Римі, і що Велика Британія і Франція були послідовними в тому, що Путін "не поважає [Трампа], постійно порушуючи перемир'я, яке, як він стверджував, він виконує". Вони припустили, що це було особливою точкою тиску, оскільки Трамп "чутливо ставиться до людських жертв – це його турбує".

У статті зазначається, що зміна тактики президента США відбулася після місяців ретельної координації Стармера та Макрона, які обидва використовували свої канали зв'язку з Білим домом, щоб донести повідомлення про те, що російському президенту не можна довіряти.

При цьому ключову роль у переговорах з американською адміністрацією відігравали радник з національної безпеки Великої Британії Джонатан Пауелл та міністр оборони Джон Гілі. Їх зусилля координувалися з послом США у Великій Британії Марком Бернеттом. Зі свого боку, міністр закордонних справ Британії Девід Леммі повідомив, що лише цього року мав 13 розмов із державним секретарем США Марко Рубіо, Стармер і Трамп – "майже" стільки ж.

Як зазначив один британський чиновник після зустрічі в Римі: «Ми були раді, що змогли продовжувати наголошувати на тому, що Путін не виявив жодних ознак наміру дотримуватися мирних зобов’язань».

Французький чиновник зазначив, що «наразі Трамп зрозумів», що Путіну не можна довіряти. Він додав: «Це те, що президент [Макрон] неодноразово говорить і намагається достукатися до Трампа. Це наша стратегія зараз».

Але, пише Politico, Велика Британія і Франція тепер змушені нервово чекати, щоб побачити, чи зможе більш жорстка лінія президента США щодо Путіна пережити його нетерпіння рухатися далі.