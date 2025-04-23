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Суспiльство

Зниження мобілізаційного віку прокоментували у Верховній Раді

Зниження мобілізаційного віку прокоментували у Верховній Раді

Народні депутати не повертатимуться до питання щодо зниження мобілізаційного віку. Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив у новому випуску аналітичної програми "Далі заголовків" на Громадському радіо.

"Я думаю, що парламент не буде повертатися до питання щодо зниження мобілізаційного віку", - заявив він.

Стефанчук зазначив, що, свого часу, Рада уже знизила мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Крім того, є спеціальні програми, які на добровільних засадах набирають людей 18-24 років, які хочуть доєднатися до лав Збройних Сил України.

Як відомо, українське законодавство передбачає мобілізацію військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років.

Нагадаємо, в Україні офіційно продовжили мобілізацію і воєнний стан.

Теги:

мобілізаціяРуслан Стефанчук
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