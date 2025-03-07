Ексдиректор ЦРУ Джон Бреннан звинуватив президента США Дональда Трампа в шантажуванні України.

Припинення Вашингтоном обміну розвідувальними даними з Києвом, є тиском і шантажем, заявив Бреннан, який працював за кількох американських адміністрацій, передає The Huffington Post.

"Я ніколи не бачив нічого подібного за свій майже 35-річний досвід. Коли розвідка США була зупинена з політичною метою, щоб спробувати примусити такого партнера, як Україна, виконувати побажання адміністрації. Я думаю, що це може мати катастрофічні наслідки на полі бою, якщо ситуація залишиться в силі протягом тривалого часу", - сказав він.

Бреннан додав, що вважає дії Трампа скоріше тактикою тиску і вимагання.

"Європейці не мають можливості надавати той тип розвідданих, який надавала розвідувальна спільнота США - всі види розвідданих, які знову ж таки живлять український уряд, військові, служби безпеки, розвідувальні служби. Якщо ви забираєте це, ви дійсно послаблюєте українські служби", - пояснив ексдиректор ЦРУ.