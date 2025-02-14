В Закарпатських соціальних мережах пишуть, що в місцевій Нацполіції створили стрілецький батальйон особливого призначення, куди відправляють на розправу за вказівкою начальника місцевої поліції генерала Ярослава Колесника.

Блогер Степан Нюров пише, що батальйон, до якого було відряджено поліцейських Закарпаття, очолює Олег Данилаш. Протягом 2024 року відряджені працівники поліції ніби проходили бойові навчання в навчальному центрі, за який відповідав безпосередньо Ярослав Колесник.

Та головне, цей підрозділ особливого призначення має дуже особливі критерії відбору. Подейкують, що в нього заганяють переважно неугодних працівників поліції , зокрема тих, хто не готовий запопадливо виконувати злочинні накази головного поліціянта Закарпаття.

Місцеві жителі задаються питанням: чому до цього батальйону не потрапив жоден із сімдесяти осіб, яких генерал перетягнув с собою з Київщини та Вінниччини? Чи їм на фронт аж ніяк не можна, тому що вони входять до кола довірених виконавців та поплічників Колесника?

Натомість, в батальйон примусово заганяють закарпатців. Причому, люди так і не отримали в навчальному центрі під керівництвом генерала Колесника належної підготовки. Така ситуація закономірно вже призводить до прикрих наслідків та інцидентів з самовільним залишенням частини.

Так, днями, як зазначає Нюров, двоє працівників Воловецького районного відділення поліції Василь Биряк та Іван Лозинець, яких непідготовленими відправили на передову під Торецьк Донецької області, зникли по дорозі.

На Закарпатті впевнені, що подібні випадки СЗЧ навряд чи будуть поодинокими. Адже чимало бійців особливого стрілецького батальйону вважають, що їх загнали у «штрафбат» Колесника, щоби розправитися.

Раніше повідомлялося, що генерал Колесник і досі тримає в заручниках місцевих підприємців, яких не мали права мобілізовувати через інвалідність та відстрочки. Незаконно затримані закарпатці поневіряються по підвалам ТЦК, військовим частинам та полігонам.