Генерал Наєв залишає один із найгарячіших напрямків Донеччини

Генерал-лейтенант ЗСУ Сергій Наєв залишає посаду командира тактичної групи «Вугледар». Про це він повідомив у Telegram.

"На підставі Розпорядження Генерального штабу завершив свою каденцію на посаді командира тактичної групи «Вугледар», - йдеться у дописі. - "Разом із офіцерами органу управління залишаємо один із найгарячіших напрямків Донеччини. Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних Сил України".

Підбиваючи підсумки, генерал Наєв дякує друзям-благодійникам, які впродовж чотирьох місяців ротації не залишили без уваги жодного проблемного питання, що виникло у приданих бригадах.

Наєв каже, що під його командуванням силами та засобами тактичної групи «Вугледар» було знищено: 19608 окупантів (з них 200-ті 9692 та 300-ті 9916), 74 танки, 138 ББМ, 316 артилерійських систем, утилізовано 1296 одиниць автомобільної техніки.

Найголовнішиим досягненням тактичної групи "Вугледар" він вважає те, що її підрозділи не допустили прориву на Дніпропетровщину.

При цьому Наєв наголосив, що пріоритетом для нього лишається життя та здоров'я солдатів і сержантів. Він, як і раніше, переконаний, що перемагати потрібно не «м'ясними штурмами», а мудрістю, точним прорахунком, винахідливістю та раціональним використанням кожної одиниці техніки.

З березня 2020 року до лютого 2024 року Сергій Наєв був командувачем Об'єднаних сил Збройних Сил України. Про звільнення з цієї посади, за його словами, він дізнався з мас-медіа. Деякі ЗМІ пов′язали те кадрове рішенння з інтерв'ю, в якому Наєв розповів про неналежну підготовку України до вторгнення.