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Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого заявив, що російський дрон, який атакував Чорнобильську АЕС 14 лютого, летів на висоті 85 метрів, що робить його непомітним для радарів. За його словами, це свідчить про навмисний характер атаки.

«Дрон йшов на висоті 85 метрів. Радари не бачать цієї висоти. Це нам дає зрозуміти, що ворог робив це (запускав дрон у бік укриття ЧАЕС — ред.) спеціально. Це не той випадок, коли БПЛА десь збився з напрямку тощо. Це була цілеспрямована атака. Буде слідство», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що внаслідок атаки ворог пошкодив укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком ЧАЕС. Пожежу, що виникла внаслідок удару, було оперативно ліквідовано. Радіаційний фон після інциденту залишається в нормі.

За словами президента України, укриття над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС було збудовано Україною спільно з іншими країнами Європи, світу та Сполученими Штатами Америки.

Зеленський наголосив, що єдиною державою у світі, здатною на атаку подібних об’єктів, окупацію територій атомних станцій та ведення бойових дій без урахування наслідків, є сучасна росія. Він підкреслив, що це становить терористичну загрозу для всього світу.
ForUm

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