Туреччина та Туркменістан уклали угоду про постачання природного газу, про це повідомляє Reuters.

Газ почне надходити в Туреччину з 1 березня 2025 року, що відкриває нові можливості для енергетичних поставок між країнами.

Цей крок означає втрату росією монополії на транзит туркменського газу, бо він буде транспортуватися через Іран. Туреччина зможе закуповувати до 2 мільярдів кубометрів газу щорічно, що збільшить диверсифікацію джерел енергії для країни і стане важливим кроком для енергетичної безпеки Європи.