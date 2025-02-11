Національне антикорупційне бюро відкрило справу по розтраті 430 млн грн на будівництво нових атомних блоків. Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк у понеділок, 10 лютого.

«Службові особи АТ «НАЕК «Енергоатом» у період 2024-2025 років здійснили розтрату коштів в сумі понад 430 млн грн, спрямувавши їх всупереч вимогам Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проєктування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» від 18.09.2005 № 2861-ІV на виконання робіт з проєктування та будівництва енергоблоків на Хмельницькій АЕС», — йдеться у витягу з ЄДР .

За словами депутата, він разом з іншими колегами, зокрема Анастасією Радіною, Інною Совсун, Максимом Хлапуком, декілька місяців збирав факти, як керівництво «Енергоатому» витрачало кошти на різні активності повʼязані з будівництвом блоків.

Железняк також підкреслив, що Верховна Рада не давала такого права, що прямо суперечить закону.