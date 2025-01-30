Журналіст-розслідувач Євген Плінський закликав провести аудит ліцензій, виданих Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). На його думку, комісія, яка має бути ліквідована до 10 лютого, а її функції має перебрати новостворений орган до 1 квітня, видавала ліцензії без належної перевірки, перетворившись на "комерційну банду".

Плінський нагадав про відомі випадки отримання ліцензій російськими Pin-UP та 1xBet, а також навів свіжий приклад з онлайн-казино Gorilla. За його словами, платформа цього казино, яке отримало ліцензію влітку 2024 року, базується на програмному забезпеченні забороненого в Україні букмекера PariMatch.

Журналіст зазначає, що КРАІЛ, ймовірно, "пропустила" цей факт, і закликає до створення нового регулятора, який би виявляв такі порушення під час перевірок ліцензій, а не з публікацій у ЗМІ.

Саме тому, на думку Плінського, аудит виданих КРАІЛ дозволів є необхідним кроком для забезпечення прозорості та законності у сфері грального бізнесу.