СБУ затримала зрадника при спробі втечі з нашої держави на пункті пропуску «Краківець».

Задокументовано як зрадник скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони. Для завдання максимальної шкоди він передав фсб точні відмітки розташування технологічних цехів та складів зберігання БПЛА.

Згодом рашисти завдали удар за його координатами, внаслідок чого загинуло шість і важко поранено 30 українців.

Також від атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.