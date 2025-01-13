Народний депутат Володимир Арьєв на своїй сторінці у Фейсбук розповів , що з 73 прокурорів Хмельницьцої області, які мали статус інвалідності, який їм оформила скандальна Тетяна Крупа, лише троє підтвердили інвалідність. "Я уважно стежу за хмельницькими прокурорами, яким корупціонерка Крупа оформила інвалідність. Там історія далеко не закінчена.

1 листопада міністр охорони здоровʼя Ляшко офіційно повідомив мене, що на перевірку 73 прокурорів піде три місяці.

Два з них вже минуло. Проміжні результати наступні: 56 хмельницьких прокурорів ще не перевірили; 5 понизили в статусі з 2 групи до 3; 3 підтвердили інвалідність; 9 намахали державу, бо отримали інвалідність безпідставно.

Отже, за 2 місяці перевірили 17 прокурорів. Лишився місяць і 56 обʼєктів. Математика дає підстави сумніватися в тому, що встигнуть до 1 лютого. Я по закінченню тримісячного терміну обов’язково спитаю міністра ще раз.