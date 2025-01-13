Вперше за 35-місячну війну Росії проти України українці можуть мати танкову перевагу над росіянами. Але лише на певних ділянках 800-мильної лінії фронту. Про це пише Forbes.

«Наші танки можуть діяти лише з прикритих позицій», — поскаржився один російський блогер у довгому листі, перекладеному естонським аналітиком WarTranslated.

Зведені до стрільби з замаскованих позицій за милі за лінією фронту, російські танки є, по суті, неточними гаубицями, а не бойовими машинами для ведення штурму, запланованими їхніми розробниками.

Натомість українські танки діють «вільніше», – стверджує блогер.

Усе зводиться до дронів, як це часто буває у війні, де все більше домінують роботизовані системи всіх типів. «Противник досяг достатнього масштабу та різноманітності своїх безпілотників і відточив тактику їх використання», – пояснив блогер.

У будь-якому місці на лінії фронту, де українцям вдалося розгорнути дві ротні групи безпілотників, кожна з яких має кілька десятків операторів, російські танки «просто не доходять до рубежу для атаки», за словами блогера. Вони потрапляють на милі за лінію зіткнення.

Українським танкам безпечніше повітряний простір, стверджує блогер. «Наші операції з безпілотниками набагато слабші» через інтенсивне українське радіоглушіння та низький контроль якості виробництва безпілотників, який контролюють корумповані кремлівські бюрократи.

Таким чином, українські танки можуть підкотитися прямо до лінії зіткнення, щоб безпосередньо вдарити по російських силах зі своїх гармат і кулеметів. Єдиний порятунок для росіян – великі запаси ПТРК, пише блогер.

Передбачувана танкова перевага українців, оскільки ширша війна наближається до четвертого року, означає зворотний розвиток з 2022 року. Тоді українські бригади «рідко застосовували вогонь прямою наводкою з танків» через величезну перевагу Росії в артилерії та авіації. Крихітні безпілотники та глушники ще не встигли змінити поле бою та схилити танкову перевагу в бік України.

Винятком із цієї передбачуваної нової динаміки є Курська область на заході Росії, де сильні українські сили борються за збереження контролю над 250 квадратними милями російської землі, яку вони захопили ще в серпні. Кремль забезпечив свої полки та бригади в Курську найкращими волоконно-оптичними безпілотниками, які керують за допомогою сигналів, що проходять через тонкі кабелі, і їх неможливо заглушити традиційними засобами.

Російські волоконно-оптичні безпілотники допомогли притупити українську атаку вздовж північного краю Курського виступу 5 січня. Є багато доказів того, що нові безпілотні літальні апарати вражають українські танки, зокрема найкращі американські M-1 Abrams та німецькі -зроблено Leopard 2s.

Але Кремль постачає нові безпілотники лише в «пріоритетні сектори», включаючи Курськ, пояснив блогер. Це змушує підрозділи в інших секторах задовольнятися безпілотниками, які часто не працюють, а коли й працюють, їх негайно приземляють через українські перешкоди.

Перевага українських безпілотників стала перевагою танків із розгортанням війни. Російські протитанкові ракети притупляють цю перевагу, але головною причиною, чому українці не можуть використати свою броню, щоб відбити останні досягнення Росії, може бути постійна нестача піхоти.

«Хоча їм може не вистачати піхоти для утримання великих територій... вони залишаються грізним супротивником», — попередив блогер.