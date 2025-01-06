Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Дональд Трамп, новообраний президент США, зможе сприяти мирним переговорам з Росією та завершити війну в Україні. Ці коментарі були зроблені під час трьохгодинного інтерв'ю з американським подкастером Лексом Фрідманом, яке відбулося в Києві.

Про це повідомляє France 24 та RFE/RL. Зеленський зазначив, що Трамп та Європа можуть надати Україні необхідні гарантії безпеки, що відкриє шлях до переговорів з Росією.

Зеленський підкреслив, що без участі США гарантії безпеки не матимуть сенсу. Він вважає, що будь-який мирний договір без таких гарантій буде використаний Кремлем для підготовки нових атак. Президент України також висловив побоювання щодо можливого ослаблення зобов'язань США перед НАТО, що, на його думку, може призвести до "смерті НАТО".

Зеленський вважає, що Трамп має достатньо впливу, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна до переговорів. Він зазначив, що всі європейські лідери чекають на результати його зустрічей з Трампом.

Зустріч між Зеленським та Трампом може відбутися після інавгурації нового президента США 20 січня. Зеленський висловив готовність відвідати цю подію, якщо отримає запрошення.