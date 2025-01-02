Україна припинила транзит російського газу до Європи після закінчення угоди, що діяла до кінця 2024 року. Це сталося на тлі триваючої війни з Росією, яка почалася у лютому 2022 року.

Як повідомляє The Washington Post, російська компанія "Газпром" заявила, що не може продовжувати постачання через відмову України продовжити угоду. AP додає, що український міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив припинення транзиту "в інтересах національної безпеки".

Реакція Європи та наслідки

Європейський Союз заявив, що готовий до припинення транзиту газу через Україну, оскільки вже зменшив залежність від російського газу. За даними Брюссельського аналітичного центру Bruegel, лише 5% імпорту газу в Європу проходило через Україну в 2024 році.

Однак, країни, такі як Молдова та Словаччина, відчувають наслідки зупинки транзиту. Молдова вже ввела надзвичайні заходи через можливі перебої з енергопостачанням, а в Придністров'ї, яке отримувало газ через Україну, відключили опалення та гарячу воду.

Політичні наслідки

Ситуація викликала напруженість між Україною та її сусідами. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив занепокоєння щодо впливу зупинки транзиту на ЄС, а також погрожував припинити постачання електроенергії до України.

Український президент Володимир Зеленський назвав зупинку транзиту "однією з найбільших поразок Москви". Він також звинуватив Росію у використанні енергетичних ресурсів як інструменту політичного впливу на Європу.

Таким чином, припинення транзиту російського газу через Україну стало важливим кроком у зменшенні залежності Європи від російських енергоресурсів, хоча й викликало певні труднощі для окремих країн.