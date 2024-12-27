Адвокат Генерального прокурора Ізраїлю Галі Бахарав-Міара оголосив про відкриття розслідування проти дружини прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху через підозри у переслідуванні політичних опонентів та свідків під час корупційного процесу. Про це стало відомо в пізній вечірній час у четвер.

Згідно з результатами розслідування, ініційованого програмою «Uvda», були знайдені численні WhatsApp повідомлення, в яких Сара Нетаньяху начебто давала вказівки своїй колишній помічниці організувати протести проти політичних опонентів та залякати важливого свідка Гадас Кляйн, що свідчить про її активну участь у політичних конфліктах. За словами адвоката, вона безпосередньо не згадувалася у відомості, оскільки Міністерство юстиції відмовилося коментувати цю ситуацію.

Вставляючи інформацію, Нетаньяху в одній з відеозаявок підкреслює численні доброчинні дії своєї дружини і називає паралелі з програмою «Uvda» - “брехнею”. Це розслідування стало черговим етапом у тривалих юридичних проблемах родини Нетаньяху, зокрема корупційним розслідуванням щодо самого прем'єр-міністра, якого звинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою та одержанні хабарів.

Родині пред'явлено численні обвинувачення, що стосуються обміну послугами з медіа-магнатами і заможними особами. Нетаньяху заперечує всі звинувачення, вказуючи, що він є жертвою "полювання на відьом" з боку правоохоронних органів та засобів масової інформації.

У повідомленнях, отриманих у ході розслідування, також ідеться про заклики до поліції застосовувати жорстокість проти антиурядових протестувальників, використовуючи свідчення покійної помічниці Ханні Блейвасс, яка померла від раку минулого року. Блейвасс підтвердила, що отримувала вказівки від Сари Нетаньяху про організацію протестів проти критиків прем'єр-міністра.

Остання ситуація викликала обурення у ряді політиків, включаючи міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра, який закликав до звільнення адвоката Генерального прокурора за "політичні переслідування". Правлячий блок висловлює незадоволення активними діями міністра юстиції Яріва Левіна, який звинуватив Генерального прокурора у фокусуванні на “телевізійному пліткуванні” і вибірковому застосуванні закону.