Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив 26 грудня 2024 року про розпуск парламенту та призначення нових виборів на 23 лютого. Це сталося після втрати довіри канцлером Олафом Шольцом, після чого його коаліція зазнала краху 6 листопада, у зв'язку з відставкою міністра фінансів через спір щодо відновлення економіки.

Згідно з пост-воєнною конституцією Німеччини, Бундестаг не може розпустити себе самостійно. Таким чином, рішення про розподіл повноважень стало прерогативою Штайнмаєра, у якого було 21 день для ухвалення рішення. Як тільки парламент буде розпущено, вибори мають відбутися протягом 60 днів.

Перед виборами канали вже заповнені політичною активністю. Опитування показують, що партія Шольца відстає від консервативного блоку союзу під керівництвом Фрідріха Мерца, а віце-канцлер Роберт Габек з партії «Зелених» також намагається отримати посаду канцлера, хоч і з вищими показниками, ніж його партія.

Серед ключових тем, які піднімаються в кампанії, є імміграція, питання запуску економіки та допомога Україні у боротьбі з Росією. При цьому популістська партія Альтернатива для Німеччини (AfD) висунула свого кандидата в канцлери Алісу Вайдель, проте перешкодою для її участі у владі залишаються інші партії, які відмовляються вести з нею переговори.

Система виборів у Німеччині традиційно вимагала формування коаліцій, і після результатів виборів очікується тривалий процес переговорів для створення нового уряду. Цей випадок є лише чвертим розпуском Бундестагу за всю історію пост-воєнної Німеччини, серед яких можна згадати розпуск у 1972, 1982 та 2005 роках.