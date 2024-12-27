Національна асамблея Південної Кореї схвалила імпічмент в.о. президента Хан Дук-су 27 грудня 2024 року. Це сталося після, того як парламент проголосував за імпічмент 192 голосами «за». Хан, який тимчасово виконує обов'язки президента після імпічменту президента Юна Сук Ёла, зайняв цю посаду після введення військового стану.

Влада Ассамблеї підкреслила, що рішення було ухвалене в умовах серйозної політичної кризи, яка загострилася у зв'язку із імпічментом Юна за порушення законодавства. South Korea’s Opposition-Controlled National Assembly Votes to Impeach Acting Leader Han зазначає, що депутати від опозиції закликали до позбавлення Хан Дук-су його повноважень, оскільки він не зміг впоратися з ситуацією в країні.

Хан Дук-су вважав свій імпічмент шкодою, але заявив, що поважає рішення асамблеї та готовий співпрацювати із Конституційним судом для вирішення ситуації. Згідно з новим регламентом, його повноваження були призупинені, а наступним заступником став міністр фінансів Чой Сан-мок.

Крім того, глибока політична криза вплине і на економічну ситуацію в країні, ставлячи під загрозу міжнародний імідж Південної Кореї. Опозиція продовжує наполягати на призначенні нових суддів Конституційного суду, що викликає ще більше напруження між політичними силами. South Korea’s Opposition-Controlled National Assembly Votes to Impeach Acting President Han підкреслює, що цей конфлікт може тривати, поки не буде визначено остаточну позицію Конституційного суду щодо законності імпічменту.