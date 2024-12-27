Іноземні авіакомпанії оголосили про призупинення польотів над територією Росії.

Про це повідомляє ізраїльське видання The Jerusalem Post.

Так, ізраїльська авіакомпанія El Al оголосила, що з наступного тижня призупиняє польоти за маршрутом Тель-Авів – Москва.

Відповідне рішення пояснюють “подіями в російському повітряному просторі”.

Упродовж наступного тижня компанія проведе нову оцінку ситуації та ухвалюватиме нове рішення щодо польотів на маршруті.

Також про призупинення польотів заявили казахстанські авіакомпанії – Air Astana та Qazaq Air. Остання повідомила, що тимчасово припиняє виконання авіарейсів за маршрутом Астана – Єкатеринбург у період з 28 грудня 2024 до 27 січня 2025 року.

“Зупинення рейсів здійснено для забезпечення безпеки пасажирів і членів екіпажу за підсумками оцінки ризиків польотів до Росії, що постійно проводиться. Авіакомпанія продовжить виконання рейсів в Омськ і Новосибірськ, які зараз продовжують відповідати критеріям оцінки ризиків Qazaq Air. Відновлення авіарейсів в Єкатеринбург буде здійснено після повторної оцінки ризиків” – повідомили у компанії.

Крім того, азербайджанська авіакомпанія Azerbaijan Airlines оголосила, що призупиняє польоти до семи міст Росії з 28 грудня.

Рішення ухвалено з урахуванням результатів попереднього розслідування катастрофи літака Embraer 190 та можливих ризиків для польотів. Польоти призупинили на підставі рішення Державного агентства цивільної авіації Азербайджану.

До завершення остаточного розслідування причин катастрофи припиняються польоти з Баку до Мінеральних Вод, Сочі, Волгограда, Уфи, Самари, Грозного та Махачкали.

При цьому авіакомпанія продовжить польоти в Москву, Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Астрахань, Казань та Новосибірськ.

Нагадаємо, неподалік Актау в Казахстані сталася авіакатастрофа пасажирського літака Embraer 190 авіакомпанії Az Airlines, який виконував рейс із Баку до Грозного.

Як повідомлялося, на момент падіння вдалося врятувати 28 осіб, серед яких двоє дітей. Постраждалі повідомляють, що перед катастрофою у салоні літака стався вибух, який міг бути спричинений розгерметизацією.

Слід зазначити, що пасажирський літак “Азербайджанських авіаліній” розбився, забравши життя 38 людей, ще десятки отримали поранення. Причиною катастрофи став удар ракети, випущеної російською протиповітряною обороною.