Інформація про те, що всі чоловіки з інвалідністю віком 25-60 років мають пройти переогляд щодо встановлення інвалідності, не відповідає дійсності.

Міністерство охорони здоров’я спростувало інформацію про нібито мобілізацію людей з інвалідністю з 1 січня, яка поширюється в мережі. Про це повідомила пресслужба МОЗ України.

«Друзі, останнім часом ширяться фейки, що з 1 січня 2025 року людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕКів і нібито автоматичне скасування статусу інвалідності», — йдеться в повідомленні.

Інформація про те, що всі чоловіки з інвалідністю віком 25–60 років мають пройти переогляд щодо встановлення інвалідності, не відповідає дійсності, акцентували в МОЗ.

«Ця категорія людей проходитиме повторний огляд виключно у випадку, якщо протягом 2022–2024 років вони мали пройти його, але не змогли з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану», — йдеться в повідомленні.

У МОЗ пояснили, що з 1 січня 2025 року замість МСЕК встановлювати чи скасовувати інвалідність будуть експертні команди з лікарів-практиків. Відповідні рішення мають приймати виключно на основі підстав і критеріїв, визначених у законодавстві.

Усі люди, які мають статус інвалідності, продовжать отримувати пільги, послуги, допомогу та, зокрема, відстрочку від мобілізації, на підставі висновку МСЕК протягом терміну його дії.

Винятки становлять тільки незаконні рішення щодо встановлення інвалідності, щодо яких відкриті кримінальні справи і встановлені факти.

Водночас усі, хто має обмеження повсякденного функціонування, тобто законні підстави для статусу інвалідності, проходитимуть оцінювання експертною командою лікарів-практиків у передбачений строк. Якщо інвалідність встановлено безстроково, оцінювання проходити не обов’язково, лише за власним бажанням: усі пільги, гарантії та виплати залишаються в силі.

Якщо людина протягом 2022–2024 років мала пройти повторний огляд, але не змогла з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану, то його потрібно буде пройти: чоловікам 25–60 років з 2 або 3 групою інвалідності — до 1 листопада 2025 року; усім іншим пацієнтам (за винятком перелічених випадків) — до 1 квітня 2026 року.