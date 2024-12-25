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В Казахстані розбився літак Azerbaijan Airlines. Це сталося 25 грудня 2024 року в районі Актау. За попередніми даними, з 72 осіб на борту 25 пасажирів вижили, двоє з яких отримали серйозні травми.

За даними France 24, аварійна посадка стала наслідком технічних несправностей. Літак Embraer 190, що виконував рейс з Баку до Грозного, зазнав аварії приблизно за три кілометри від міста. Дуже швидко була активована служба екстреного реагування.

Казахське Міністерство з надзвичайних ситуацій підтвердило, що на місці аварії працюють 52 рятувальники та 11 одиниць техніки. Віти 27 постраждалих направлено до лікарні, з них троє є дітьми. Станя бригад екстреної медичної допомоги був на місці до прибуття рятувальників.

Консульство Китаю в Акобе підтвердило відсутність громадян Китаю серед постраждалих. Всі посольства та консульства в регіоні активували механізм реагування, щоб надати допомогу вірянам.

Прес-служба Міністерства транспорту Казахстану надала додаткову інформацію, що серед постраждалих – лише місцеві громадяни.
ForUm

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