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Сьогодні зранку в Україні було затримано Голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого за підозрою у сприянні державі-агресору. Спільна операція Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу Генерального прокурора (ОГП) виявила, що Рудий був причетний до видачі гральної ліцензії для компанії Pin-UP, яка, за даними правоохоронців, має зв’язки з російськими структурами.

Один з основних моментів, що викликає занепокоєння в правоохоронців, - це ігнорування довідок Служби безпеки України (СБУ), які вказували на зв'язки компанії з державою-агресором. Журналіст-розслідувач Євген Плінський зазначає, що ще влітку 2023 року оприлюднив одну з таких довідок, що підтверджує порушення з боку Рудого.

Сам Іван Рудий, публічно не спростовуючи достовірність документа, заявляв, що це був ДСК (для службового користування) документ, і тому його зміст не може бути коментований. На даний момент правоохоронці продовжують розслідування щодо можливих зв'язків Рудого з державами, що підтримують агресію проти України.
ForUm

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