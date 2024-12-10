На Покровському напрямку склалася критична ситуація, дорікають у цьому вищому командуванню.

Про це заявили командир батальйону 108 Омб «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов та журналіст Юрій Бутусов.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 9 грудня, Сили оборони відбили 51 атаку на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

Моніторингова платформа DeepState заявила про останні просування росіян біля Новооленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, у Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку. Британська розвідка повідомляла, що війська рф перебувають вже за приблизно в 6-7 км від самого Покровська.

Збройні сили України провели обмежену контратаку на північ від Великої Новосілки, відбивши село Новий Комар у російських військ. Попри це росіяни продовжують спроби перекрити шляхи постачання на північному підступі до Великої Новосілки та оточити місто. Окупанти також просуваються до Великої Новосілки з півдня.

Бутусов заявив, що критична ситуація склалася через управлінські й організаційні проблеми в командуванні ОТУ «Донецьк», яке відповідає за цей напрямок. Зокрема, він звинуватив його у нездатності організувати фронт, попри те, що на напрямок перекинуті резерви.

«Дзвониш розбиратись із ситуацією, а там просто суміш військ, без управління, без взаємодії. Один батальйон приданий іншій бригаді, змінює одна полоса іншу полосу, і повний хаос. В результаті бійцям, які мають виконувати завдання, постійно змінюють завдання, постійно їх виснажують, не дають інформації про події. Ворогу вдається просочуватись, і потім, як завжди, замість сталої оборони починаються зустрічні бої», — заявив Бутусов.

Комбат «Вовків Да Вінчі» Філімонов також звинуватив у «катастрофі» на Покровському напрямку вище командування. За його словами, командування «ставить перед підрозділами нереалістичні задачі», а генерали «не розуміють можливостей підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення».