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Процедура долучення максимально спрощена.

Нещодавно прикордонна бригада «Гарт» отримала право самостійно, без повісток й ТЦК та СП, призивати охочих проходити військову службу під час мобілізації. Як повідомили у бригаді, процедура долучення максимально спрощена.

Вашу заяву на вакантну бойову посаду розглядає командир військової частини. Далі співбесіда, направлення на медогляд. Якщо все добре — то вас прийнято.

Після зарахування до списків військової частини в обов’язковому порядку військовослужбовців направляють для проходження базової загальновійськової підготовки до навчальних закладів Держприкордонслужби. Також надалі буде здійснюватись додаткова підготовка за обраною спеціальністю.

«ІТ, аналітика, дрони, звʼязок, техніка — в бригаді є вакансії саме для тебе. Обирай та телефонуй аби долучитись: +380 67 192 9839, +380 67 301 0890, +380 66 983 6864», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Генштаб ініціював призов добровольців без участі ТЦК. Військовозобов’язані можуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах.
ForUm

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