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Тетяна Чорновол кликала детектива НАБУ "на передок", знаходячись в офісі Пашинсього в центрі Києва27
Білоруси намалювали карту з часом підльоту «Орєшніка» до Києва та інших європейських міст0
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"Коаліція дронів" виділить 1,8 млрд євро19
Активіст Шабунін визнав, що його соратниця по ЦПК підтримала закон на догоду суддям-корупціонерам – ЗМІ19