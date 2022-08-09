Очень часто подбирая декор для того или иного помещения, мы сталкиваемся с нелегким выбором среди множества предложений всевозможных комнатных аксессуаров, однако сложность выбора всегда заключается в том, что подобрать нужную вещь применительно к конкретно вашей ситуации бывает ой как непросто.

Именно поэтому идея купить картину оказывается зачастую довольно выигрышной, причем выгода в данном случае охватывает несколько аспектов: практический, эстетический и финансовый, - делятся своим опытом менеджеры интернет-магазина картин АртПостер.

Выбор картины на сегодняшний день исключает долгие и трудоемкие стенания от супермаркета к супермаркету в поисках подходящего изделия. Требования к оформлению внутреннего пространства, очевидно, у всех строго индивидуальны – разная цветовая гамма помещения, разные размеры под потенциальную картину, разные пожелания к исполнению внешнего вида (картина или постер, модульная или одиночная картина, в рамке или безрамочная с галерейной натяжкой, с объемным подрамником или же узкая и т.д.).

Как при таких параметрах подобрать то, что вам нужно при этом находясь на расстоянии? Вопрос риторический! На самом деле заниматься подбором картин в 21м веке, можно не выходя из дома, сидя за любимым компьютером или телефоном. На данный момент в онлайне вы можете найти все необходимые инструменты для поиска нужной вам картины, формирования соответствующих вашим требованиям параметров и оформления заказа с доставкой вплоть до вашей двери!

Галереи, предлагающие онлайн подбор картин более чем объемны, при этом при грамотном и структурированном подходе поиск заветного сюжета превращается в увлекательное путешествие в мир красивых фотографий и иллюстраций:

Картины природы и животного мира

Архитектура и Панорамы городов

Цветы и растения

Космос и Абстракции

Мотивационные картины и Бизнес сюжеты

Детские и для влюбленных пар и многое другое

Все что вам, по сути, необходимо это определиться с типом и тематикой сюжета, отфильтровать нужны позиции по ориентации и цветовой гамме, выбрать необходимые параметры – тип изделия, размер, разбивку, материалы.

Практичность – наше все!

Покупка картины онлайн дает вам гораздо больше пространства для полета вашей фантазии, а возможность визуализировать выбранную картину в интерьере, вплоть до примерки непосредственно на фото вашей стены, позволяет развеять все сомнения касательно правильности выбора.

Конечно же немаловажный аспект – это оборудование, на котором производятся печатные картины. Такая информация должна присутствовать у поставщика с описанием характеристик последнего, а при повышенном требовании к цветности давать возможность клиенту заказать цветопробу, для понимания, что в конечном итоге будет напечатано. Важно, чтобы изготавливаемая картина была отпечатана на оборудовании с безопасными чернилами, отсутствовала излишняя экономия, выливающаяся в недостаточную насыщенность и яркость красок, и не имела химического запаха после получения.

Практичность такого рода декора заключается еще и в том, что площадь для предполагаемого расположения картин можно покрыть самым нетривиальном образом. Ведь помимо одиночных картин или модульных, вы всегда можете создать собственную коллаж-композицию из картин разного размера, а соответственно форма такой композиции будет зависеть только от вашей фантазии. Изготовить такие композиции на составит труда.

Если же есть желание разбавить сюжеты из каталога собственными изображениями или фотографиями из личного архива, то, что может проще – также в онлайн редакторе вы можете добавить все что вы хотите к вашему заказу, просмотреть, как это будет визуально выглядеть и окончательно сформировать заказ.

Доставка и упаковка тоже не займут ваше время и внимание, ведь компании с достаточным опытом работы имеют все необходимые инструменты и всегда знают, как нужно упаковать картину, чтобы она пришла к вам целой и невредимой.

Помимо прочего стоит упомянуть, что картина, особенно с персонализированным сюжетом, это всегда отличный подарок, который, как правило, не оставляет равнодушным ни одного получателя, а память о таком подарке будет долго храниться у адресата, ведь он будет ежедневно напоминать о себе своим видом.

Фантазируйте, выбирайте, украшайте и заказывайте – ваши стены скажут вам за это спасибо!