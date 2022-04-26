В МЗС України стурбовані спробами загострити безпекову ситуацію у Придністровському регіоні Республіки Молдова.

«Хвиля повідомлень 21-26 квітня про мінування навчальних закладів, напад на будівлю т.зв. «міністерства державної безпеки», руйнування двох радіовеж у Григоріопольському районі та вибухи на аеродромі у Тирасполі співпали у часі із заявами російського військового командування про намір загарбати увесь південь України і встановити сухопутний коридор із Придністровським регіоном Молдови», - йдеться у повідомленні відомства.

Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів, засуджує відчайдушні спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у розв’язану РФ 24 лютого повномасштабну війну проти України та закликає до деескалації напруги.

МЗС України продовжує пильно відстежувати подальший розвиток подій. Збройні Сили України надійно захищають нашу державу та готові зруйнувати будь-які подальші підступні плани агресора на українській території, зокрема і на Південнобузькому напрямку.