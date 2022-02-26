В Украину прибыла колонна с боеприпасами, которые передала Польша.
Как пишет Слово и Дело, об этом сообщил министр обороны Республики Польша Мариуш Блащак, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Напомним, страны-члены НАТО предоставят Украине системы противовоздушной обороны и больше оружия.
Членство России в Кабинете Министров Совета Европы и ПАСЕ приостановлено. Соответствующее решение было принято 25 февраля из-за вооруженной агрессии России против Украины.
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