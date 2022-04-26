169 співробітників Національної гвардії України, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію, перебувають у полоні Російської Федерації, тривають переговори щодо їх обміну, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«На жаль, багато співробітників Національної гвардії у полоні, які були на Чорнобильській атомній станції, а потім були вивезені. 169 нацгвардійців. Частина з них на території РФ, частина на території РБ. Але ми наразі ведемо переговори про те, щоб здійснити обмін, щоб наші хлопці обов'язково повернулися до України», - повідомив Монастирський на брифінгу у Чорнобилі.

«Я переконай, що ми повернемо всіх хлопців, усі будуть живі, а ЧАЕС буде під контролем України. Ми гарантуємо й забезпечуємо загальноприйняті стандарти безпеки», — розповів очільник МВС.

Окремо він зупинився на роботі правоохоронців, зборі доказів і фіксації скоєних окупантами злочинів.

«Те, що вчинили тут російські окупанти, безперечно, кваліфікується, як воєнний злочин. Докази збирають усі правоохоронні органи, надалі вони будуть передані в українські та міжнародні суди. Але загроза, яка тут не вимірюється доказами та судовими вироками, вона вимірюється надмірною радіацією. Трагедія, яка сталася 36 років тому, у жодному разі не має повторитись», — резюмував міністр внутрішніх справ.

Сьогодні, 26 квітня, відзначається 36 річниця аварії на Чорнобільский АЕС.