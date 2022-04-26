также в разделеПроисшествия
На Луганщині чоловік кинув гранату у поліцейських: один загинув, двоє поранені 104
Окупанти скинули тритонну бомбу на «Азовсталь» 69
РФ вже стягнула на сході й півдні України 76 батальйонних тактичних груп 11
Російські окупанти впритул розстрілюють українських жінок 51
Росіяни вивезли з Маріуполя до 5 тисяч дітей 10
Війна: 900 українців вважаються зниклими безвісти, 2,5 тисячі загинули і 500 незаконно позбавлені волі 21
Росіяни розстріляли людей, які намагалися виїхати із Кремінної, четверо загиблих 25
Окупанти взяли під контроль Кремінну 38
Ракетні удари по Львову: повідомляється про шістьох загиблих 26
Через обстріл центру Харкова загинули 5 людей, прокуратура відкрила справу 11
В Бородянці дістали з-під завалів вже 41 тіло загиблих 263
У Вінниці військовому довелось відстрілюватись від хуліганів 24
Разведка докладывает, что в России идут репрессии против командиров армии 59
Зеленський: Путін може використати ядерну зброю в Україні 29
«И пальцы отрублю, и кисть»: СБУ оприлюднила докази катувань українських військовополонених 26
Обстріл евакуаційних автобусів у Харківській області: 7 людей загинули, 27 – поранено 23
На Херсонщині люди вийшли подивитись на збиту ракету: 2 загиблих і 3 поранених 387
Окупанти проводять ексгумацію тіл у Маріуполі і не дозволяють ховати померлих 21

169 співробітників Національної гвардії України, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію, перебувають у полоні Російської Федерації, тривають переговори щодо їх обміну, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«На жаль, багато співробітників Національної гвардії у полоні, які були на Чорнобильській атомній станції, а потім були вивезені. 169 нацгвардійців. Частина з них на території РФ, частина на території РБ. Але ми наразі ведемо переговори про те, щоб здійснити обмін, щоб наші хлопці обов'язково повернулися до України», - повідомив Монастирський на брифінгу у Чорнобилі.

«Я переконай, що ми повернемо всіх хлопців, усі будуть живі, а ЧАЕС буде під контролем України. Ми гарантуємо й забезпечуємо загальноприйняті стандарти безпеки», — розповів очільник МВС.

Окремо він зупинився на роботі правоохоронців, зборі доказів і фіксації скоєних окупантами злочинів.

«Те, що вчинили тут російські окупанти, безперечно, кваліфікується, як воєнний злочин. Докази збирають усі правоохоронні органи, надалі вони будуть передані в українські та міжнародні суди. Але загроза, яка тут не вимірюється доказами та судовими вироками, вона вимірюється надмірною радіацією. Трагедія, яка сталася 36 років тому, у жодному разі не має повторитись», — резюмував міністр внутрішніх справ.

Сьогодні, 26 квітня, відзначається 36 річниця аварії на Чорнобільский АЕС.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги