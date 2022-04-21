20 квітня на території селища Бородянка виявили два місця поховання мирних громадян, вбитих російськими окупантами. В одній могилі знаходилися двоє товаришів 35-ти років, а поряд дівчина-підліток 15 років, повідомляє прес-служба поліції.

В другому місці захоронення правоохоронці виявили тіла шести людей – 4 чоловіка та 2 жінки. Особи чотирьох вдалося ідентифікувати – це також місцеві мешканці, імена двох загиблих людей поки залишаються невстановленими.

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, криміналісти та слідчі оглянули захоронення.

«Ці люди були вбиті окупантами, у деяких із загиблих є ознаки катувань. Хочу підкреслити, що ці люди – цивільні. Російські військові свідомо розстрілювали мирних людей, які не чинили жодного опору та не становили жодної загрози», – заявив Нєбитов.

Тіла всіх загиблих було доставлено до моргів Київщини для подальших експертиз. Згодом ідентифіковані тіла передадуть родичам для поховання.

Поліція Київщини продовжує розслідувати жахливі злочини окупантів.