Бородянка між двох вогнів: як громада опирається хаосу двовладдя

Бородянка під Києвом — не просто населений пункт на мапі Київщини. Це одна з громад, які пережили російське вторгнення, руйнування житла, втрату людей і тривале повернення до нормального життя. Тут відбудовують будинки, інфраструктуру, соціальні об’єкти, повертають людей додому і намагаються зберегти керованість громади після всього, що принесла війна, повідомляють "Новини України".

Саме тому новий конфлікт навколо запису в Єдиному державному реєстрі виглядає не як технічна юридична деталь, а як удар по стабільності громади, яка й так роками витягує себе з наслідків російської агресії.

За словами Олександра Сахарука, поновленого на посаді Бородянського селищного голови, остання реєстраційна дія щодо керівника Бородянської селищної ради створила ризик адміністративного хаосу. Джерело називає це спробою захоплення управління громадою через сумнівні дії у державному реєстрі.

19 червня 2026 року відбулося пленарне засідання 91-ї позачергової сесії Бородянської селищної ради VIII скликання. За наданими документами, рада ухвалила рішення про виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 25 жовтня 2024 року у справі №320/1916/22 та визнала Олександра Сахарука поновленим на посаді Бородянського селищного голови.

«12 березня 2026 року мене, Олександра Сахарука, було поновлено на посаді Бородянського селищного голови, про що Міністерством юстиції України було внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру. Незважаючи на це, приватним нотаріусом було вчинено реєстраційну дію щодо скасування цього запису», — заявив Сахарук.

За понад два тижня до цього 4 червня 2026 року Бородянська селищна рада достроково припинила повноваження секретаря ради Ірини Захарченко. Сьогодні ж в Єдиному державному реєстрі керівником Бородянської селищної ради знову зазначена Ірина Захарченко. За словами Олександра Сахарука, Бородянська селищна рада не уповноважувала жодну особу подавати документи чи заяви для внесення таких змін до Єдиного державного реєстру.

Також він стверджує, що селищна рада не ухвалювала і жодних рішень, які могли б бути законною підставою для відповідної реєстраційної дії. Саме тому, як повідомив Сахарук, за фактом вчинення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юрієм Бадаховим реєстраційної дії щодо Ірини Захарченко відкрито кримінальне провадження №42026112320000232 від 23 червня 2026 року.

В інтернеті Юрій Бадахов знаний не стільки як автор курсів чи помічник народного депутата на громадських засадах. Радше – як скандальний нотаріус з донецькою пропискою, одружений на судді Донецького окружного суду Мариною Криловою, разом з якою вони ліше за 2024 рік заробили понад 9,25 мійльона гривень. Але ще більше Юрій Бадахов відомий всеукраїнському загалу як заступник міністра юстиції, котрому не вдалося всидіти у владному кріслі й пару місяців.

Кабінет міністрів 30 жовтня минулого року без будь-якого пояснення причин як призначив Бадахова на посаду, так і анулював рішення про його призначення буквально за два дні до Нового 2026 року. Чим саме Юрій Бадахов відзначився у своїй службовій діяльності за неповних два місяці і що саме спричинило такий передноворічний поспіх у рішенні Кабміну прибрати його з посади заступника міністра юстиції – досі невідомо, але хронологічно співпало з очищенням владної вертикалі від ставлеників Ростислава Шурми.

Дія одного приватного нотаріуса поставила цілу громаду перед ризиком адміністративного двовладдя, а тому має значення не лише для учасників юридичного спору. Легітимність керівництва — це питання щоденного управління у громаді, яка перебуває в процесі відбудови: хто підписує документи, хто відповідає за бюджет, хто представляє громаду перед державними органами, хто ухвалює рішення щодо відновлення, майна, соціальних виплат, інфраструктури та комунальних служб.

Бородянка сьогодні намагається не допустити управлінського розриву. Але ситуація, коли рішення ради та дані державного реєстру можуть суперечити одне одному, створює ризик паралельної легітимності — а отже, ризик адміністративного хаосу.

«На даний час у Єдиному державному реєстрі як керівник Бородянської селищної ради зазначена Ірина Захарченко. Водночас відповідно до рішень сесії та розпорядчих актів ради ця особа була звільнена із займаної посади. Таким чином, у державному реєстрі керівником органу місцевого самоврядування зазначено особу, повноваження якої мають бути предметом окремої правової оцінки», — зазначив Сахарук.

За словами Олександра Сахарука, вже подано заяви до правоохоронних органів, а також звернення до Міністерства юстиції України з вимогою перевірити законність реєстраційних дій, скасувати відповідний запис у реєстрі та надати правову оцінку діям осіб, причетних до проведення таких змін.

“По факту вчинення нотаріусом Бадаховим Юрієм Назіровичем незаконної реєстрації Захарченко І.В., яка була звільнена з посади секретаря Бородянськоі селищної ради, було порушено кримінальне провадження 42026112320000232 від 23.06.2026“, – повідомив телефоном Олександр Сахарук.

Редакція ІА “Новини України” наголошує: викладені обставини подаються як позиція джерела та мають отримати належну оцінку компетентних органів. Редакція дотримується принципу презумпції невинуватості та готова опублікувати позицію Ірини Захарченко, приватного нотаріуса Юрія Бадахова, Міністерства юстиції України, Бородянської селищної ради, Міністерства юстиції України та інших згаданих осіб.