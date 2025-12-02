Будинок за ціною 200 квартир: відбудова хрущовки в Бородянці подорожчала до майже 400 млн грн

Відбудова п’ятиповерхового будинку на вулиці Центральній, 427-А у Бородянці стала одним із найдорожчих проєктів відновлення на Київщині. Вартість нового будівництва, яка у 2024 році становила 177 млн грн, зросла удвічі — до 397 млн грн. Про це йде мова в розслідуванні Суспільного.
Для розуміння масштабу: на ці кошти можна було б придбати приблизно 200 квартир за середньою ціною близько 45 тисяч доларів кожна.
Будівля, де жили 58 сімей, у 2022 році була знищена російською авіабомбою
Мешканці пережили окупацію в підвалі, але після прямого удару будинок фактично перестав існувати. Понад 100 людей лишилися без домівок і з 2022 року мешкають у модульному містечку або в родичів.
У 2023 році перші два технічні обстеження будівлі від приватних структур не визнавали її аварійною та рекомендували капремонт. Жителі оскаржили ці висновки, і лише третя експертиза від КНУБА визнала будинок аварійним і таким, що підлягає демонтажу.
Відбудова Бородянки: ціни на проєкти зросли лише в кількох випадках — і один з них це 427-А
Попри те, що в Бородянці реалізують великий державний проєкт відновлення, саме три будинки на Центральній стали рекордно дорогими. Якщо ціни двох дев’ятиповерхівок після тендерів відкотилися до рівня, що планувався у 2024 році, то ситуація з будинком на 427-А інша.
У 2025 році його очікувану вартість збільшили до 446 млн грн, хоча будинок у два рази менший, ніж сусідні дев’ятиповерхівки.
Нове будівництво: 8 поверхів, паркінг і майже 40% нежитлових площ
Проєкт, розроблений ТОВ «Лідстар трейд», передбачає:
- 58 квартир
- підземний паркінг
- укриття
- два приватні магазини
- Центр соціальної допомоги
- загалом — 3872 м² нежитлових площ, майже 40% від загального обсягу.
Ці додаткові приміщення суттєво збільшили кінцеву вартість будівництва.
Скандал на тендері: найдешевшу пропозицію відхилили через різницю у… дві копійки
На тендері змагалися три компанії. Найвигіднішу цінову пропозицію подало ТОВ «ПБФ ГРУП» — 372,5 млн грн, що на 24 млн дешевше за наступного конкурента.
Але компанію дискваліфікували через технічну неточність у розрахунках — різницю у дві копійки.
Переможцем стало ТОВ «Укрбудінжинірінг» із ціною 396,9 млн грн. При цьому аудитори пізніше встановили, що компанія не надала належних документів, які підтверджують кваліфікацію ключового працівника — але це не завадило укласти договір.
Власник і менеджер компанії-переможця — фігуранти кримінальної справи
У «Укрбудінжинірінінгу» працюють особи, яких правоохоронці обвинувачують у розкраданні бюджетних коштів за іншим епізодом. Попри це, компанія отримала один із найдорожчих контрактів на відбудову в регіоні.Автор: Богдан Моримух