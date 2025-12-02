Будинок за ціною 200 квартир: відбудова хрущовки в Бородянці подорожчала до майже 400 млн грн

Відбудова п’ятиповерхового будинку на вулиці Центральній, 427-А у Бородянці стала одним із найдорожчих проєктів відновлення на Київщині. Вартість нового будівництва, яка у 2024 році становила 177 млн грн, зросла удвічі — до 397 млн грн. Про це йде мова в розслідуванні Суспільного.

Для розуміння масштабу: на ці кошти можна було б придбати приблизно 200 квартир за середньою ціною близько 45 тисяч доларів кожна.

Будівля, де жили 58 сімей, у 2022 році була знищена російською авіабомбою

Мешканці пережили окупацію в підвалі, але після прямого удару будинок фактично перестав існувати. Понад 100 людей лишилися без домівок і з 2022 року мешкають у модульному містечку або в родичів.

У 2023 році перші два технічні обстеження будівлі від приватних структур не визнавали її аварійною та рекомендували капремонт. Жителі оскаржили ці висновки, і лише третя експертиза від КНУБА визнала будинок аварійним і таким, що підлягає демонтажу.

Відбудова Бородянки: ціни на проєкти зросли лише в кількох випадках — і один з них це 427-А

Попри те, що в Бородянці реалізують великий державний проєкт відновлення, саме три будинки на Центральній стали рекордно дорогими. Якщо ціни двох дев’ятиповерхівок після тендерів відкотилися до рівня, що планувався у 2024 році, то ситуація з будинком на 427-А інша.

У 2025 році його очікувану вартість збільшили до 446 млн грн, хоча будинок у два рази менший, ніж сусідні дев’ятиповерхівки.

Нове будівництво: 8 поверхів, паркінг і майже 40% нежитлових площ

Проєкт, розроблений ТОВ «Лідстар трейд», передбачає:

58 квартир

підземний паркінг

укриття

два приватні магазини

Центр соціальної допомоги

загалом — 3872 м² нежитлових площ, майже 40% від загального обсягу.

Ці додаткові приміщення суттєво збільшили кінцеву вартість будівництва.

Скандал на тендері: найдешевшу пропозицію відхилили через різницю у… дві копійки

На тендері змагалися три компанії. Найвигіднішу цінову пропозицію подало ТОВ «ПБФ ГРУП» — 372,5 млн грн, що на 24 млн дешевше за наступного конкурента.

Але компанію дискваліфікували через технічну неточність у розрахунках — різницю у дві копійки.

Переможцем стало ТОВ «Укрбудінжинірінг» із ціною 396,9 млн грн. При цьому аудитори пізніше встановили, що компанія не надала належних документів, які підтверджують кваліфікацію ключового працівника — але це не завадило укласти договір.

Власник і менеджер компанії-переможця — фігуранти кримінальної справи

У «Укрбудінжинірінінгу» працюють особи, яких правоохоронці обвинувачують у розкраданні бюджетних коштів за іншим епізодом. Попри це, компанія отримала один із найдорожчих контрактів на відбудову в регіоні.