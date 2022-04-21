Україна готова до розв'язання питання розблокування Маріуполя та евакуації цивільного населення дипломатичним шляхом, але Росія поки що не демонструє готовності до такого кроку. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві.

«Ситуація в Маріуполі погіршується. На жаль, поки що ми не можемо досягти там позитивного результату. У наших військових – сотні поранених людей. Захищаючи своєю спиною звичайних цивільних людей, вони втрачають свої життя. Тому що саме за спинами наших хлопців у Маріуполі перебуває, наскільки мені відомо, близько тисячі цивільних, серед яких є діти й жінки», – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна постійно пропонує російській стороні варіанти організації гуманітарних коридорів. Деякі з них спрацювали.

«Декілька десятків тисяч мирних жителів було вивезено з Маріуполя завдяки цій роботі. На жаль, декілька тисяч людей повірили російським окупантам і поїхали в бік окупованих частин нашої держави, а також у бік Російської Федерації. І ми не знаємо долю цих тисяч мирних людей», – розповів він.

Зі слів президента, для розблокування Маріуполя є два шляхи. Перший полягає у наданні українським військовим серйозної допомоги важким озброєнням. На це сподіваються захисники міста, які не збираються здаватися ворогу. Але поки що в України недостатньо техніки, щоб працювати в цьому напрямку, повідомив глава держави.

«Другий шлях – дипломатичний, і поки що на це не погоджується Росія. З якими б публічними сигналами вони не виходили й не говорили, що вони відкриті, готові до обміну. Чи, як казали, «м’яч на нашому боці» (України, – ред.) – вони не знають, у що вони грають. Або навпаки – вони продовжують гратися», – зазначив Зеленський.

Президент заявив, що Україна готова до різних форматів обміну своїх людей на російських військових.

«І ми готові заради наших людей – як військових, так і цивільних – на будь-який формат обміну. І хочу я цього чи не хочу, я готовий впродовж останніх трьох років, які мені народ дав, до діалогу з Президентом Росії щодо закінчення війни», – сказав глава Української держави.