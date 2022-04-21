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За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру громадянину у колабораційній діяльності (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, мешканець села Андріївка Макарівської ОТГ, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх, під час окупації села військовими РФ, співпрацював із загарбниками, повідомляє Офіс генпрокурора.

Підозрюваний надав окупантам житло та забезпечував їх продуктами харчування. Також він повідомляв ворогу про місце проживання забезпечених громадян, будинки яких військові країни-агресора потім грабували.


Крім цього, чоловік представлявся монахом і здійснював освячення ворожої техніки та проводив обряди хрещення військових РФ.

Російські військові, яким він допомагав, розбили село Андріївка вщент – воно зазнало найбільших руйнувань під час військової агресії РФ серед населених пунктів Макарівської ОТГ. Знищено понад 60 % інфраструктури села.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Бучанським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – Бучанським РВ ГУ СБУ у м Києві та Київській області.
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