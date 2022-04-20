В Бердянську окупанти та колаборанти залучають до своїх лав місцевих фріків, повідомляє Запорізька ОВА.
Стало відомо, що так званий мер курортного міста Сауленко призначив своїм заступником громадянина України Самойленка Микиту Івановича, уродженця Бердянська.
До «призначення» працював двірником в КП «БердянськЕкоТранс». Себе позиціонує як творчу особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з каміннями.
Відразу після вторгнення ворога добровільно перейшов на сторону окупаційних військ та погодився на співпрацю з ними. Самойленко обійняв посаду заступника так званого мера щодо питань архітектури. Наразі відомо, що Самойленко за вказівкою Сауленка займається підготовкою пам'ятних місць міста до святкування дня перемоги 9 травня – прикрашає клумби та красить бордюри.
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