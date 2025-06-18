В окупованому Бердянську ліквідовано держзрадника Михайла Грицая, – ГУР

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили Михайла Грицая — колаборанта, підозрюваного у державній зраді та причетності до воєнних злочинів.

Як повідомляє Головне управління розвідки, інцидент стався 18 червня 2025 року.

Михайло Грицай народився на Полтавщині, мешкав у Бердянську та очолював місцевий осередок партії Соціалістична Україна. Після окупації міста у 2022 році добровільно погодився на співпрацю з російськими загарбниками. Він обіймав посаду “в. о. міського голови та заступника з питань інфраструктури, ЖКГ і паливно-енергетичного комплексу” в окупаційній адміністрації.

За даними українських джерел, Михайло Грицай займався розкраданням державної власності на користь РФ, передавав окупантам дані про проукраїнських мешканців та був причетний до створення катівень і терору проти мирного населення.

У квітні 2022 року йому було заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада).