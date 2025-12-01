Бійці ГУР та Руху опору знищили окупантів у Бердянську

19 листопада о 22:20 за київським часом на в'їзді до тимчасово окупованого Бердянська під пропагандистським білбордом зібралася група російських військових.

Їхню неквапливу розмову раптово обірвав потужний вибух, повідомляє ГУР.



Внаслідок успішної операції ГУР та Руху опору російські окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки.



Було знищено п’ятьох силовиків із так званої "Росгвардії", ще четверо отримали тяжкі поранення. Також пошкоджено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль типу "Тигр".



На місце знищення російських окупантів нагнали швидкі та пожежні машини.



У ГУР наголосили, що кожен воєнний злочин проти України має наслідки, та нагадали про невідворотність відплати для російських загарбників.

Фото: скріншот.