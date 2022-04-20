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На Луганщині ЗСУ ліквідували бойовика «ЛНР» Михайла Кіщика на прізвисько «Міша Чечен».

Як відомо, він очолював один з козачих батальйонів псевдореспублік і 8 років воював проти України, пише ВВС.

Терориста ліквідували у бою поблизу Кремінної, що на Луганщині.

«Важкі новини з фронтів. Загинув патріот «ЛНР», підполковник «Михайло Кіщик» («Міша Чечен»)», – написали в фейковому уряді тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що Кіщик та інші терористи потрапили в оточення біля Кремінної.

Як пишуть ЗМІ, підрозділ «Міші Чечена» був відомий завдяки мародерству, яке вчиняв на зайнятих землях. Коли у 2016 році ситуація на Донеччині та Луганщині стала стабільнішою, Кіщик став одним з організаторів сірих схем постачання контрабанди через лінію фронту.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти 18 квітня взяли під контроль Кремінну.

Напередодні він повідомляв, що російські загарбники зайшли в місто Кремінна. Тривали вуличні бої.
ForUm

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