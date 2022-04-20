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Нідерланди відправлять в Україну більш важку техніку, повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

«У розмові з Володимиром Зеленським міністр оборони Кайса Оллонгрен і я висловили нашу підтримку в той час, як Росія розпочинає новий наступ. Нідерланди відправлять в Україну більш важку техніку, зокрема бронетехніку. Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткової важкої техніки», - написав він у твіттері.

 

 
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