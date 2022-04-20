Нідерланди відправлять в Україну більш важку техніку, повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рютте.
«У розмові з Володимиром Зеленським міністр оборони Кайса Оллонгрен і я висловили нашу підтримку в той час, як Росія розпочинає новий наступ. Нідерланди відправлять в Україну більш важку техніку, зокрема бронетехніку. Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткової важкої техніки», - написав він у твіттері.
📞: In a call with @ZelenskyyUa the @DefensieMin and I expressed our support as Russia begins a renewed offensive. 🇳🇱 will be sending heavier materiel to 🇺🇦, including armoured vehicles. Along with allies, we are looking into supplying additional heavy materiel.— Mark Rutte (@MinPres) April 19, 2022
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