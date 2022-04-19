Россия не рассматривает возможность использования ядерного оружия в Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Только обычное вооружение», - сказал Лавров во вторник в интервью каналу India Today, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Россия возможность применения ядерного оружия в Украине, передает Интерфакс.

В конце марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу PBS, что Россия при любом сценарии в Украине не собирается применять там ядерное оружие.