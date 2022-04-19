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Українські захисники нищать окупантів під Миколаєвом: деякі підрозділи ворога втратили понад 70%.  

Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов російських загарбників, які є у розпорядженні СБУ.  

«У нашего полка самые большие потери, бл*дь. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то человек, осталось четыреста где-то», – розповідає окупант своїй дружині. 

З його слів, вцілілі загарбники більше не вірять у свою перемогу, у них «почав їхати дах», а єдине, чим вони зараз займаються – втікають від українських воїнів. 

«Высунулся – пули над башкой! Мы начали убегать, по нам «Град» в жпу лупит. С одной стороны арта кроет, а с другой, через железную дорогу, – перестрелка начинается. Ебть, думаю, мы в кольце. Снова убегал, бл*дь», - жаліється він.  

І після такого вже думає не про захоплення України, а про плани повернутися додому та розірвати контракт: «Второй раз я сюда не поеду!». 

Зі свого боку радимо йому та решті окупантів «сюда не ехать» дійсно. 
ForUm

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