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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даст поручение главе Министерства обороны Бену Уоллесу отправиться в Москву на переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Как пишет Новое время, об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, Джонсон считает ситуацию с эскалацией конфликта России и Украины «самым большим испытанием единства и решимости Запада и альянса НАТО за последние десятилетия».

Сообщается, что глава правительства Британии ежедневно получает отчет о состоянии дел с вероятностью российского вторжения в Украину.

С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».
ForUm

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