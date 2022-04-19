Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Львова відкрив контейнерне містечко на 300-350 осіб для внутрішніх переселенців в Україні та анонсував будівництво таких містечок навколо Києва.

«Ми робимо все, щоб захистити українських дітей та жінок. Таких містечок буде більше - тут знаходять прихисток 300-350 осіб. Лише у Львові буде 5 тис. людей. Наші посланці їдуть до міст навколо Києва і будуватимуть такі самі містечка», - наводить слова Моравецького канцелярія прем'єр-міністра Польщі.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">🇵🇱🤝🏻🇺🇦 Premier <a href="https://twitter.com/MorawieckiM?ref_src=twsrc%5Etfw">@MorawieckiM</a> jest we <a href="https://twitter.com/hashtag/Lw%C3%B3w?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Lwów</a>, gdzie odwiedził miasteczko kontenerowe dla uchodźców wewnętrznych, które powstało z inicjatywy polskiego rządu. <a href="https://t.co/UEEQdJEVxD">pic.twitter.com/UEEQdJEVxD</a></p>— Kancelaria Premiera (@PremierRP) <a href="https://twitter.com/PremierRP/status/1516354905824542722?ref_src=twsrc%5Etfw">April 19, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Крім того, прем’єр закликав Єврокомісію запустити роботу фонду солідарності для України. «Я звертаюся до Єврокомісії, щоб фонд солідарності для України запрацював і щоб з'явилися нові гроші. Нема чого чекати. Не можна допустити, щоб більше чинилися злочини. На сьогодні санкції мають бути максимально суворими», - наголосив Моравецький, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що де б не зустрічався з лідерами, він відзначає необхідність максимально суворих санкцій. «Це найнижча ціна, яку ми можемо заплатити, щоб повернути собі свободу. Я закликаю європейських лідерів відмовитись від калькуляторів та звернутися до своєї совісті», - зазначив прем'єр Польщі.

Зі слів Моравецького, вже 10 млн людей в Україні були змушені залишити свої будинки, з них 2,5 млн людей проживають у Польщі, але 6 млн перебувають усередині України.