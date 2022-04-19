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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі поки що немає реакції на звернення затриманого Службою безпеки України народного депутата Віктора Медведчука до президентів Росії та України з проханням обміняти його на захисників і жителів Маріуполі.

«Бачили (звернення Медведчука), жодної реакції (Кремля) наразі немає», - сказав Пєсков у вівторок журналістам.

Так він відповів на запитання щодо можливої реакції Кремля на відповідне звернення Медведчука, передає Інтерфакс-Україна.

У поширеному в понеділок Службою безпеки України відеозверненні Медведчук сказав: Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та жителів, які перебувають там і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори.

Нагадаємо, Служба безпека Україна затримала Віктора Медведчука 12 квітня. фсб рф намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала його на виїзді з Київської області. Президент України Володимир Зеленський висловив пропозицію обміняти Медведчука на українських військовополонених.

Медведчук 18 квітня звернувся до Президента України Володимира Зеленського та президента російської федерації володимира путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.
ForUm

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