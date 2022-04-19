также в разделеМир
Ле Пен підозрюють у зловживанні грошима ЄС на €600 тисяч 14
Кожен другий німець незадоволений роботою канцлера Шольца 12
Вірменія перейшла на оплату російського газу в рублях 11
Туреччина назвала умову виконання антиросійських санкцій 29
Ле Пен хоче вийти з об’єднаного командування НАТО, як це зробив де Голль 106
Макрон заявив, що Ле Пен прагне вивести Францію з ЄС 15
JYSK призупиняє роботу в Білорусі 24
Естонія призупиняє видачу громадянам РФ та Білорусі віз на проживання і дозволів на роботу 9
У Польщі заарештували білорусів, які збирали дані про військові об'єкти 7
Європейські країни масово висилають російських дипломатів 16
В рф хотят судить за исполнение санкций 38
Литва выдворит российского посла 16
Франция вышлет около 30 российских дипломатов 15
ФРГ объявила 40 российских дипломатов «нежелательными лицами» в стране 16
Cтраны Балтии отказались от импорта российского газа 28
Партия Орбана побеждает на выборах в Венгрии 24
ООН: Напад росії на Україну може призвести до голоду в усьому світі 46
Пашинян: Армения не будет способствовать транзиту наемников на войну с Украиной 23

Французький міністр економіки та фінансів Бруно ле Мер у вівторок заявив, що його країна намагається переконати європейських партнерів у необхідності впровадити заборону на постачання російської нафти.

«Необхідно заборонити імпорт російської нафти. Саме до цього ми готуємося, я цього не приховую. Президент республіки чітко давав зрозуміти, що ми намагаємось переконати наших європейських партнерів зупинити імпорт російської нафти», - заявив ле Мер в ефірі радіостанції Europe 1.

З його слів, країнам ЄС потрібно «зупинити фінансування» російської військової агресії в Україні, яку вони забезпечують «іноземною валютою, купуючи російську нафту», передає Інтерфакс-Україна.

Минулого тижня видання The New York Times із посиланням на неназваних європейських дипломатів та чиновників повідомило, що ЄС працює над поетапною відмовою від російської нафти. «Союз наразі рухається у напрямку такої поетапної заборони, яка дозволить дати час Німеччині та іншим країнам для того, щоб домовитися з альтернативними постачальниками», - писала газета.

За її даними, тему заборони на постачання нафти з РФ не винесуть на обговорення країн-учасниць ЄС до проведення другого туру президентських виборів у Франції, наміченого на 24 квітня. За словами чиновників, таке рішення ухвалено для того, щоб «переконатися в тому, що вплив на ціни на газ не допоможе правому кандидату-популісту Марін Ле Пен і не підірве шанси на переобрання президента Еммануеля Макрона».

П'ятим пакетом європейських санкцій проти Росії передбачено ембарго на постачання вугілля з РФ, воно почне діяти із серпня 2022 року. Вартість імпорту вугілля з РФ оцінюється наразі для Євросоюзу в EUR8 млрд на рік.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги