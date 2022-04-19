Французький міністр економіки та фінансів Бруно ле Мер у вівторок заявив, що його країна намагається переконати європейських партнерів у необхідності впровадити заборону на постачання російської нафти.

«Необхідно заборонити імпорт російської нафти. Саме до цього ми готуємося, я цього не приховую. Президент республіки чітко давав зрозуміти, що ми намагаємось переконати наших європейських партнерів зупинити імпорт російської нафти», - заявив ле Мер в ефірі радіостанції Europe 1.

З його слів, країнам ЄС потрібно «зупинити фінансування» російської військової агресії в Україні, яку вони забезпечують «іноземною валютою, купуючи російську нафту», передає Інтерфакс-Україна.

Минулого тижня видання The New York Times із посиланням на неназваних європейських дипломатів та чиновників повідомило, що ЄС працює над поетапною відмовою від російської нафти. «Союз наразі рухається у напрямку такої поетапної заборони, яка дозволить дати час Німеччині та іншим країнам для того, щоб домовитися з альтернативними постачальниками», - писала газета.

За її даними, тему заборони на постачання нафти з РФ не винесуть на обговорення країн-учасниць ЄС до проведення другого туру президентських виборів у Франції, наміченого на 24 квітня. За словами чиновників, таке рішення ухвалено для того, щоб «переконатися в тому, що вплив на ціни на газ не допоможе правому кандидату-популісту Марін Ле Пен і не підірве шанси на переобрання президента Еммануеля Макрона».

П'ятим пакетом європейських санкцій проти Росії передбачено ембарго на постачання вугілля з РФ, воно почне діяти із серпня 2022 року. Вартість імпорту вугілля з РФ оцінюється наразі для Євросоюзу в EUR8 млрд на рік.