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Пентагон підтвердив, що російські сили впродовж останніх днів збільшили до 76 кількість батальйонних тактичних груп (БТГ) на захоплених територіях на сході й півдні України.

Про це поінформував офіційний представник Міноборони США, передає Укрінформ з посиланням на CNN.

«З минулого тижня росія додала 11 батальйонних тактичних груп (БТГ) до своїх сил на сході та півдні України, в результаті чого їхня загальна кількість сягнула 76», - зауважив представник Пентагону.

Водночас, з його слів, поки що немає оцінок, де і як розосереджуватимуться конкретні батальйонні тактичні групи росіян.

Крім того, чиновник повідомив, що Сполучені Штати продовжують інтенсивно надавати Україні оборонну допомогу і станом на понеділок, 18 квітня, уже відправили чотири авіарейси з озброєнням з останнього затвердженого пакету підтримки на $800 мільйонів.

Він повідомив, що наступний рейс повинен прибути в Європу «протягом 24 годин», однак не став деталізувати, що саме включатимуть ці поставки.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ в понеділок підтвердив, що загарбники рф продовжують формувати в Ростовській області додаткові підрозділи і планують це завершити до 24 квітня, у Бєлгородській – розгортають вертолітні майданчики. Водночас Генштаб ЗСУ фіксує ознаки початку наступальної операції на сході України.
ForUm

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