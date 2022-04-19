З 17 квітня 2022 року, у зв’язку із припиненням повноважень Директора НАБУ Артема Ситника, їх тимчасово виконуватиме його перший заступник Гізо Углава, повідомляє прес-служба бюро.

Відповідно до ЗУ "Про НАБУ", у разі припинення повноважень або звільнення Директора НАБУ усі його повноваження до дня призначення нового Директора здійснює його перший заступник.



Углава Гізо Трістанович народився 18 листопада 1975 року в м. Кутаїсі, Грузія. З 2015 року є громадянином України.

Трудову діяльність у системі прокуратури Грузії Гізо Углава почав у 1998 р., де працював до 7 листопада 2012 р. За цей час пройшов шлях від інтерна в обласній прокуратури Імереті до заступника Головного прокурора Грузії.

До сфери компетенції Углави входили підрозділи, основним напрямком діяльності яких була боротьба з корупцією, легалізацією незаконних доходів та фінансовими злочинами.

Гізо Углава – один із ідеологів ідеї створення Національного бюро. У квітні 2015 року призначений на посаду першого заступника директора НАБУ.