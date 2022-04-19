также в разделеОбщество
Двом маріупольським поліцейським повідомили про підозру у держзраді 3
Прем'єр Польщі відкрив містечко для внутрішніх переселенців у Львові 8
На відновлення Ірпеня потрібен $1 млрд 9
Конфісковані цигарки, які мали передати ЗСУ, намагались незаконно продати 12
Серед військових РФ зростає кількість офіційних «відмовників» 13
Тіла вбитих жителів Ірпеня передали на експертизу для суду в Гаазі 8
Росіяни активізували наступальні та штурмові дії на півдні і сході 39
Міноборони оприлюднило номер для військових РФ, які хочуть здатися 20
«Офіційні 1300 треба множити на 100»: окупант жаліється матері про втрати РФ 27
Центр при РНБО: РФ може вдатися до «великодніх» провокацій 18
Понеділки 25 квітня, 2 травня та 9 травня не будуть вихідними у 2022 році 19
У Сєвєродонецьку залишаються близько 20 тис. жителів, влада закликає їх виїжджати 15
Самопроголошеному «голові» Димерської ОТГ повідомлено про підозру 10
У Стоянці на трасі Київ-Чоп відкрили ще одну переправу 15
Генералу РФ, який керував захопленням ЧАЕС, повідомили про підозру 16
ДБР: Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнера Ківи 28
Псевдокерівнику окупованої Нової Каховки повідомили про підозру 13
В РФ відкрили справу через знесення пам’ятника Жукову в Харкові 16

З 17 квітня 2022 року, у зв’язку із припиненням повноважень Директора НАБУ Артема Ситника, їх тимчасово виконуватиме його перший заступник Гізо Углава, повідомляє прес-служба бюро.

Відповідно до ЗУ "Про НАБУ", у разі припинення повноважень або звільнення Директора НАБУ усі його повноваження до дня призначення нового Директора здійснює його перший заступник.

Углава Гізо Трістанович народився 18 листопада 1975 року в м. Кутаїсі, Грузія. З 2015 року є громадянином України.

Трудову діяльність у системі прокуратури Грузії Гізо Углава почав у 1998 р., де працював до 7 листопада 2012 р. За цей час пройшов шлях від інтерна в обласній прокуратури Імереті до заступника Головного прокурора Грузії.

До сфери компетенції Углави входили підрозділи, основним напрямком діяльності яких була боротьба з корупцією, легалізацією незаконних доходів та фінансовими злочинами.

Гізо Углава – один із ідеологів ідеї створення Національного бюро. У квітні 2015 року призначений на посаду першого заступника директора НАБУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги